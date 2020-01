Chiusura calciomercato: ecco gli ultimi movimenti in serie B

Stampa

Si è chiuso ufficialmente il mercato di gennaio. Alle ore 20.00 di oggi, venerdì 31 gennaio 2020, si è consumata l’ultima giornata del calciomercato di riparazione: ricapitoliamo tutte le trattative odierne in Serie B.

Rivivi tutte le operazioni di giornata

20.00 – MERCATO CHIUSO.

19.58 – Depositato il contratto di Vittorio Parigini: giocherà fino a giugno nella Cremonese.

19.49 – Cosenza, risolto il contratto con Trovato. Il giovane talento rientra alla Fiorentina.

19.45 – Saltato l’affare Livorno-Mbakogu.

19.40 – La Salernitana lascia andare il giovane Novella, direzione Lazio. Si aggregherà alla Primavera capitolina.

19.35 – Pordenone, ufficiale l’acquisto di Tremolada. Contratto fino al 2022.

19.22 – Il Pescara ha preso Clemenza dalla Juventus U23.

19.20 – La Cremonese piazza il colpo Vittorio Parigini: arriva dal Genoa, che lo ha acquisito in giornata dal Torino.

19.05 – Ufficialità: l’Empoli ha ceduto La Gumina alla Samp, il Perugia ha preso Greco dal Cosenza.

18.30 – Ufficiale: dopo Di Gaudio, lo Spezia acquista anche Vitale dall’Hellas Verona. Operazione a titolo temporaneo.

17.57 – La Salernitana continua a sfoltire la propria rosa: dopo Firenze al Venezia, ceduto anche Pierluigi Pinto al Bari.

17.56 – Ufficiale: Cosenza, ecco il classe 2000 Bahlouli. Arriva in prestito dalla Sampdoria.

17.55 – L’Ascoli ha preso il giovane Marcellino dalla Virtus Francavilla.

17.54 – Scambio fra Virtus Entella e Torino: Niccolò Moreo vestirà biancoceleste, mentre Mattia De Rigo andrà a rinforzare la Primavera granata. L’affare è stato già ufficializzato.

17.53 – Livorno vicinissimo all’ex Carpi Mbakogu.

17.50 – Ora è anche ufficiale: Manuel Pucciarelli al Pescara.

17.40 – L’Empoli ha ceduto Antonino La Gumina alla Sampdoria: l’attaccante si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore firmerà un contratto di 3 anni con i blucerchiati.

17.30 – Tutto ok per Pucciarelli al Pescara: l’attaccante del Chievo è in viaggio verso l’Abruzzo.

17.04 – Pescara, dal Parma arriva Simone Madonna a titolo definitivo.

17.00 – Ufficiale: Samuele Longo al Venezia, arriva in prestito dall’Inter.

16.18 – Ascoli, tentativo in extremis per lo svizzero Ugrinic.

16.05 – Pordenone, preso Tremolada. Si tratta ad oltranza per Gasbarro.

16.00 – 4 ore al termine del calciomercato invernale: la Salernitana ha ceduto il centrocampista Morrone alla Lazio.

15.35 – Ufficiale: Roberto Ogunseye è un nuovo giocatore del Cittadella. L’attaccante classe ’95, però, rimarrà in prestito fino a giugno all’Olbia, squadra iscritta al Girone A di Serie C.

15.15 – Trattativa in corso fra Chievo e Livorno per il trasferimento di Mbaye.

15.00 – Si intrecciano operazioni dalla Serie A alla B: la cessione di Parigini dal Torino al Genoa potrebbe sfociare in un prestito alla Cremonese dell’esterno offensivo cresciuto nelle giovanili granata.

14.55 – Ufficiale la cessione di Marco Firenze dalla Salernitana al Venezia. Operazione a titolo temporaneo.

14.30 – Sondaggio del Pescara per Iemmello, che cerca un centravanti. Il Perugia fa muro. Agli umbri piace tanto Palmiero.

14.10 – Il Livorno ha prelevato Seck in prestito dalla Roma.

13.55 – Ascoli, dalla Virtus Entella arriva Eramo.

13.40 – Gran colpo della Virtus Entella: preso Jacopo Dezi dal Parma, rientrato pochi giorni fa dal prestito all’Empoli.

13.25 – Il Crotone, dopo Armenteros, si aggiudica anche Gerbo. Operazione conclusa con l’Ascoli.

13.15 – Ufficiale: la Cremonese ha preso il giovane Sakho in prestito dall’Inter.

12.55 – Salernitana, le ultime: dopo aver ufficializzato l’arrivo di Capezzi dalla Samp, affondo per Veseli. Contatti in corso.

12.50 – La Juve saluta Emre Can: a breve la firma con il Borussia Dortmund, affare da circa 28 milioni di euro.

12.43 – Empoli, ufficiale l’acquisto di Luka Simic dall’Inter.

12.35 – È fatta per Samuele Longo al Venezia. L’attaccante arriva in prestito dall’Inter.

12.10 – Lo Spezia ha preso Di Gaudio, arriva in prestito dall’Hellas Verona.

10.50 – Ufficiale: l’Ascoli ha preso il difensore Luca Ranieri dalla Fiorentina. Arriva a titolo temporaneo.

10.00 – Colpo lusitano per il Livorno: ecco il 32enne Silvio Pereira, preso dal Vitoria Setubal.

9.35 – Perugia vicinissimo a Taugordeau del Trapani.

9.00 – Perso Machin, andato al Monza (via Parma), il Pescara ha deciso di virare sull’ex Empoli Pucciarelli: sarà lui il nuovo attaccante degli abruzzesi.

