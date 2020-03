Azzeramento dei contagi, in Campania è atteso intorno al 20 aprile

Stampa

Si tratta – è bene precisarlo subito – di calcoli statisti. Che, però, hanno la loro valenza, dal momento che sono basati sui dati forniti dalla Protezione Civile e sono stati elaborati e pubblicati dall’Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanzia (Eief). Sulla base dei dati del 29 marzo – come riporta il sito web repubblica.it – il periodo compreso fra il 5 e il 16 maggio potrebbe vedere il possibile azzeramento dei casi di coronavirus in Italia.. Il Trentino Alto Adige dovrebbe essere la prima regione a vedere (6 aprile) l’azzeramento dei casi: i seguita il 7 aprile da Liguria, Umbria e Basilicata. In campania l’azzeramento dei casi di positività è stimato intorno al 20 aprile.