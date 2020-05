Articolo Corriere: la «macchina» di De Luca che ha superato la diretta video di Trump

Lo «Sceriffo» si compra lo smartphone e punta alla riconferma, anche investendo oltre 2 mila euro a settimana per sponsorizzare i suoi post su Facebook. A settembre scorso, quando a Palazzo Chigi si concretizzò l’impensabile alleanza Pd-M5S, il quadro politico sembrava essersi messo nel peggiore dei modi per il dem Vincenzo De Luca, già in corsa per il suo secondo mandato alla guida della Campania.

Il governatore, detto appunto lo «Sceriffo» per il suo piglio decisionista, ha sempre visto i grillini come fumo negli occhi. Durissimi gli scontri, tanto che il Movimento non ha esitato un attimo a contrapporgli il ministro dell’Ambiente Sergio Costa per la corsa a Palazzo Santa Lucia, oltre alla (vacillante) candidatura di Stefano Caldoro per il centrodestra.