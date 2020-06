A Salerno il Covid-19 non fa più paura: zero contagi, solo 10 positivi in ospedale

Stampa

La grande paura, derivante dal contagio da Covid-19, è praticamente alle spalle: a Salerno l’emergenza sanitaria ormai non fa più paura. Anche ieri, in città, come in provincia e nell’intera Regione Campania, zero contagi. E il quadro che viene fuori dal report dell’Asl sull’andamento epidemiologico nel Salernitano – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – è ancora più incoraggiante: sono solo 10, infatti, le persone ancora ospedalizzate, mentre scendono a 58 gli attuali positivi e salgono a 563 i guariti. E nessun nuovo tampone positivo, intanto, si registra tra quelli processati dai laboratori del Ruggi e di Eboli.