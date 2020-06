Covid 19: in Italia situazione fluida ma ci sono focolai attivi in alcune Regioni

Stampa

E’ la Basilicata la prima Regione Covid – free avendo un indice Rt pari a zero. Rt descrive il tasso di contagiosità dopo l’applicazione delle misure atte a contenere il diffondersi della malattia. In sintesi Rt è la misura della potenziale trasmissibilità della malattia legata alla situazione contingente, cioè la misura di ciò che succede nel contesto.

In Campania l’indice è a 0,58, uguale a quello del Piemonte e simile a quello del Veneto (0,61). Più alto l’Rt in Toscana (0,72), Lazio (0,75), Puglia (0,78); in coda la Calabria (0,37), la Sardegna (0,14), ma va sottolineato che sono migliorati anche i valori di Valle d’Aosta (0.47) e Molise (0.59). La Lombardia

L’epidemia da Covid-19 è al momento sotto controllo nel paese, ma restano focolai attivi un po’ ovunque e per questo l’invito del ministro della Salute Roberto Speranza è di tenere alta la guardia, perché «siamo sulla strada giusta», ma «occorre ancora prudenza e gradualità».

Il trend positivo – si legge su Il Mattino – è ancora il buon raccolto delle settimane di lockdown. Oggettivamente però il numero dei casi è in diminuzione e non sono segnalate situazione di stress del sistema sanitario, né focolai fuori controllo.