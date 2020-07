La Certosa di Padula riapre dopo il lockdown: il monastero da oggi torna visitabile

Stampa

Il calendario delle riaperture di musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, prevede per oggi che torni visitabile anche la Certosa di Padula. Il monastero era stato off limits durante tutto il periodo di lockdown. Oggi- come informa il Mibact in una nota – riaprono anche il Campania il Museo di San Martino a Napoli, il Museo del Palazzo della Dogana dei Grani ad Atripalda (Avellino), il Museo Archeologico dell’Agro Falisco e Forte Sangallo a Civita Castellana (Viterbo), la Casa di San Tommaso d’Aquino ad Aquino (Frosinone), la Villa Medicea di Poggio a Caiano e il Museo della Natura Morta (Prato). Ieri, invece, era toccato, tra gli altri, riaprire i battenti al Museo archeologico di Eboli e alla media valle del Sele a Eboli.