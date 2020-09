Covid, in Campania è l’allarme “arancione”: non calano i contagi delle vacanze

Stampa

A mettere tutti in guardia sull’andamento più o meno costante del numero crescente di contagi in Campania è Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma. «La situazione non è grave – riferisce in un’intervista al quotidiano “Il Mattino” – ma nemmeno va presa sottogamba: siamo a un livello di allarme arancione». E’ anche vero che dati sui tamponi effettuati quotidianamente sono lievitati da 458 a 6000. In Campania, dunque, è partita una sorta di caccia al virus, anche per cercare di capire meglio la fiammata estiva dovuta alle vacanze.