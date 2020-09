Carenza di dosi di vaccino anti influenzale: in 7 Regioni non bastano per i “fragili”

Stampa

Il ritardo accumulato rischia di avere ripercussioni pesanti. Sette regioni e le due province autonome di Trento e Bolzano – come scrive il quotidiano “Il Mattino – non hanno vaccini influenzali a sufficienza per la popolazione a rischio. E c’è poco da stare tranquilli, dal momento che sono proprio questi i soggetti più vulnerabili in caso di positività al Covid-19. Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Molise, Piemonte, Umbria e Valle D’Aosta (comprese le due province autonome) non hanno comperato abbastanza farmaci. Non sarebbero stati capaci di coprire la quota minima del 75% dei soggetti a rischio nei rispettivi territori: degli over 60, di chi ha particolari patologie e dei piccoli tra i 6 mesi e i 6 anni.