Coronavirus, dott. Crisanti: “Se superiamo i 3500 contagi al giorno sarà lockdown”

Superare la soglia dei 3500 contagi di coronavirus al giorno in Italia potrebbe diventare realmente preoccupante. A parlare è Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova. Allo stato attuale si è ben lontani dai numeri di febbraio e marzo, ma se i casi dovessero crescere sarebbe bene prendere dei provvedimenti secondo l’esperto.

In un’intervista all’Huffington Post Italia analizza i dati di questi giorni e riferendosi alle regioni con più casi, come Lazio e Campania spiega: «Dobbiamo cominciare a pensare che esiste una sola Italia. Non è che se Campania e Lazio vanno male, il resto dell’Italia va bene». Poi spiega che l’andamento crescente di casi per ora non preoccupa e dagli esperti era previsto: « Ciò che sta succedendo è perfettamente normale. Il virus sfrutta il comportamento sociale dell’uomo per cui, finito il lockdown, riprese gran parte delle attività, più si hanno contatti, più il contagio si diffonde. Se riuscissimo a mantenere i casi a questi livelli nelle settimane e nei mesi prossimi sarebbe un successo senza precedenti».

Non si esclude però il rischio di nuovi lockdown che potrebbe esserci se non si rispettano le misure di sicurezza e non si fanno tamponi a persone coinvolte in un focolaio. Sul ritorno a scuola Crisanti manifesta i suoi dubbi: «Un pieno effetto del ritorno a scuola lo vedremo intorno al 15 ottobre. Certo, se domani i casi arrivassero a 3000 e dopodomani a 3500 ci sarebbe da preoccuparsi».