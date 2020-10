Salernitana: sfida al Chievo con le “armi” Djuric e Tutino

Stampa

Ad aprire la seconda giornata di Serie B sarannoche, al Bentegodi (ore 14.15) cercheranno i primi tre punti della stagione dopo il pari all’esordio contro, rispettivamente, Pescara e Reggina.

Una trasferta movimentata per i campani, partiti alla volta del veneto con tre ore di ritardo per un guasto al charter.

Mister Castori si affida al 4-4-2 ed alla coppia d’attacco formata da Tutino e Djuric ma deve fare i conti con le assenze di Migliorini e Dziczek. Tra i pali confermato Belec; difesa con Lopez e Casasola esterni, Aya e Gyomber centrali. In mezzo al campo agiranno Di Tacchio e Schiavone supportati dagli esterni Cicerelli e Kupisz.

Aglietti risponde con un 4-4-2 con Seculin in porta, Mogos, Leverbe, Rigione e Renzetti in difesa; Bertagnoli, Palmiero, Obi e Garritano in mediana e la coppia d’accatto composta da Djordjevic e Fabbro.

La tra Chievo Salernitana sarà diretta dall’arbitro della sezione aia di Termoli Luca Massimi, il quale pure sarà al Bentegodi in compagnia degli assistenti Palermo e Ruggieri, con Meraviglia quarto uomo designato

FORMAZIONI

CHIEVO VERONA (4-4-2): Seculin; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Bertagnoli, Obi, Palmiero, Garritano; Fabbro, Djordjevic. In panchina: Confente, Illanes, Colley, Zuelli, Pucciarelli, Canotto, Grubac, Pavlev, Morsay, Cotali, Metlika, De Luca. Allenatore: Aglietti

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Lopez; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Cicerelli; Djuric, Tutino. In panchina: Russo, Curcio, Gondo, Iannoni, Bogdan, Capezzi, Giannetti, Veseli, Lombardi. Allenatore: Castori

ARBITRO: Massimi di Termoli (assistenti: Palermo e Ruggieri – IV uomo: Meraviglia)

Aggiornamenti Twitter Salernitana 1919

Tweets by OfficialUSS1919