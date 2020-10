Coronavirus: Lombardia e Campania le Regioni con più contagi

Stampa

Sono 11.705 i nuovi contagi da coronavirus registrati in 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 10.925 di ieri. Sono di meno, invece, i tamponi eseguiti: 146.541, mentre ieri avevano toccato la cifra record di 165.837. Sono 69 i morti, 45 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 18 ottobre sulla situazione coronavirus in Italia

I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 2.975, poi la Campania con 1.376, il Lazio con 1.198 e il Piemonte con 1.123. Cresce il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: a oggi sono 750 (+45). Sulle terapie intensive, comunque, si conferma l’andamento molto diverso rispetto ai mesi scorsi: la percentuale di positivi ricoverati il 4 aprile era del 4,5%, mentre al 17 ottobre è dello 0,6%

Il bollettino: gli attualmente positivi regione per regione

Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 23.294 in Lombardia, 9.833 in Piemonte, 9.163 in Emilia-Romagna, 9.425 in Veneto, 16.865 in Campania, 14.380 nel Lazio, 9.986 in Toscana, 3.759 in Liguria, 6.790 in Sicilia, 5.233 in Puglia, 2.045 nelle Marche, 801 nella Provincia autonoma di Trento, 2.081 in Friuli Venezia Giulia, 2.513 in Abruzzo, 3.396 in Sardegna, 1.607 nella Provincia autonoma di Bolzano, 2.431 in Umbria, 1.072 in Calabria, 528 in Valle d’Aosta, 680 in Basilicata, 355 in Molise