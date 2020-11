Stampa

Nessun rifiuto a Napoli. Il flop del bando della Protezione civile – al quale hanno aderito in 165 a fronte di una richiesta di 450 unità – è da addebitare – come titola il quotidiano “Il Mattino” – alla mancanza di medici specialisti. E’ la conferma che in Italia non ci sono giovani camici bianchi disoccupati, tant’è che nell’elenco di coloro che hanno offerto la disponibilità a fronteggiare l’emergenza Covid in Campania il 48 per cento è costituito da sanitari già in pensione.