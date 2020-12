Coronavirus: 564 decessi in Italia, i morti superano quota 60mila

Stampa

Sono 18.887 i nuovi casi accertati di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. A rivelarlo sono i dati del bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute sulla situazione dell’epidemia in Italia. I decessi registrati nell’ultima giornata sono 564, un dato in caso rispetto a ieri ma che porta il totale dei morti per il Covid in Italia oltre la quota dei 60mila. Sono invece 17.186 i guariti nell’ultima giornata. La Regione con più casi registrati oggi è il Veneto, seguita da Lombardia e Puglia.

Aumentano i ricoveri nei posti letto medici per il Coronavirus, mentre cala il numero di pazienti in terapia intensiva. Sono questi i dati emersi dall’ultimo bollettino del ministero della Salute per la giornata di domenica 6 dicembre. I ricoverati sono 233 rispetto alla giornata di ieri, mentre in terapia intensiva il calo dei posti occupati è di 63 unità nelle ultime 24 ore. Nel bollettino viene comunicato anche che i nuovi ingressi in terapia intensiva sono stati 150, una cifra minore rispetto a quella dei pazienti che sono usciti dalla stessa Ti. Gli attualmente positivi crescono di 1.137 rispetto a ieri.