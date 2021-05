Incidenza sotto 100 casi per 100mila, prima volta da 17/10

Stampa

L’incidenza del virus del Covid in Italia, considerata ormai uno dei parametri piu’ affidabili e tempestivi del reale andamento dell’epidemia, e’ tornata con i dati di oggi sotto i 100 casi settimanali per centomila abitanti.

Era dal 17 ottobre del 2020 che non accadeva: quel giorno l’incidenza era di 90 per centomila, ma era gia’ incamminata verso una rapidissima salita che l’avrebbe portata ai 414 casi per centomila del 16 novembre, appena un mese dopo. Il dato di oggi e’ di 96 casi settimanali per centomila abitanti. A fotografare un calo dei casi assoluti del 21,9% negli ultimi sette giorni.

In tre regioni i dati sarebbero gia’ da fascia bianca, cioe’ sotto la soglia dei 50 casi in cui si ritiene ancora possibile un tracciamento sistematico: Friuli Venezia Giulia (44 casi per centomila), Molise e Sardegna (41 casi). Mentre la Val d’Aosta conserva l’incidenza piu’ alta con 156 casi per centomila. Sono sotto quota cento casi Lazio (95), Lombardia (87), Veneto (68), mentre restano sopra la media Campania (146) e Toscana (112).