Il bollettino del 18 luglio: 3.127 nuovi casi, i morti sono 3

Nelle ultime 24 ore 3.127 nuovi positivi, contro i 3.121 di ieri. I tamponi sono 165.269 (ieri 244.797), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è all’1,9% (era all’1,3%). I decessi totali arrivano a 127.867. Il numero dei positivi dall’inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 4.287.458. I guariti sono 4.113.478. Le persone in terapia intensiva sono 156 (-6).

In Italia, dall’inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.287.458. Le vittime in totale sono 127.867, con 3 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 13). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 501, per un totale di 4.113.478. I ricoverati con sintomi sono 1.136 (+25). Sono invece 44.821 le persone in isolamento domiciliare (+2.603). I tamponi sono in tutto 74.792.563 – di cui 53.280.157 processati con test molecolare e 21.512.406 con test antigenico rapido -, in aumento di 165.269 rispetto al 18 luglio. Le persone testate sono finora 30.307.547, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Tra le note del bollettino si legge che la Regione Friuli-Venezia Giulia comunica che “il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare”.