Gelmini da Giffoni: “Il Green Pass è strumento di libertà”

“È uno strumento di libertà, io lo interpreto così, e non è una contraddizione. Chi ne è in possesso può accedere ad una serie di servizi e ci sono attività finora chiuse che possono finalmente riaprire proprio grazie a questo strumento. C’è tanto individualismo in questo periodo, ma questo virus ci insegna che ne usciamo solo insieme, con delle regole nuove e condivise. Si può avere anche qualche dubbio sul vaccino, ma ne usciamo solo insieme”.

A dirlo Maria Stella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, intervenuta al Giffoni Film Festival. “Vorrei evitare l’ennesima crociata perché non ne abbiamo bisogno. Da cittadina dico che ci sono dati inconfutabili. Rispetto la posizione di tutti, ma non possiamo non prendere atto di un fatto: laddove le persone si sono vaccinate, quando il virus riprende, non aumentano gli ingressi in terapia intensiva e le ospedalizzazioni. Questo ci deve far riflettere.

Il piano vaccinale funziona quando la stragrande maggioranza aderisce. Se vogliamo evitare chiusure, la scienza ci ha dato un’opportunità e sarebbe sciocco non utilizzarle”.