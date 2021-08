Battipaglia “Le acque di Lido Lago sono balneabili”, lo annuncia la Sindaca

Stampa

Battipaglia a firma della Sindaca Cecilia Francese. “E’ consentita la balneazione nel tratto marino-costiero in località Lido Lago. Le controanalisi, richieste all’Arpac con urgenza dal Comune, confermano l’eccellente qualità delle acque. Con la nota allegata l’Arpac conferma la balneabilità del tratto di acque marino-costiere in località Lido Lago”. Lo si apprende da una nota ufficiale diramata dal Comune dia firma della Sindaca

“Il prelievo routinario svolto dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Campania l’undici agosto scorso, infatti, aveva fornito esito sfavorevole alla balneazione a causa del presunto superamento dei limiti di legge per il parametro Escherichia Coli, in un tratto di litorale che è stato classificato costantemente negli ulti anni, dalla stessa Agenzia, come *Eccellente*.

“A fronte dei dubbi manifestati dall’Amministrazione circa il superamento rilevato e alla richiesta di urgente ripetizione del campionamento, le nuove analisi svolte in data 17.08.2021 hanno fornito esito favorevole, scongiurando un illogico divieto di balneazione e restituendo alla piena fruizione dei bagnanti un tratto di mare che, per la qualità delle sue acque, è da considerarsi eccellente”.