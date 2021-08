Covid in Italia, i dati su vaccinazioni e terapie intensive regione per regione

Stampa

Inprosegue la campagna vaccinale contro il coronavirus, trainata soprattutto dalle categorie dei più giovani, mentre preoccupano i dati sulle ospedalizzazioni in alcune Regioni del Sud, ormai vicine alla soglia di occupazione dei posti letto che fanno scattare il passaggio in zona gialla. Ecco la(per i ricoveri dati Agenas aggiornati al 21 agosto, per i vaccini dati aggiornati alle 21:08 del 21 agosto)

In Campania ha completato il ciclo vaccinale il 60,6% della popolazione, e il 6,7% è in attesa della seconda dose. Nella Regione i posti occupati da pazienti Covid-19 in area non critica ammontano al 9%, quelli in terapia intensiva al 4%. In Basilicata è stato completamente vaccinato il 58,9% della popolazione, mentre l’11,9% è in attesa della seconda dose. Nella Regione i posti occupati da pazienti Covid-19 in area non critica sono il 10%, mentre l’occupazione delle terapie intensive è al 2%

Le Regioni più vicine alle soglie che fanno scattare la zona gialla sono Sicilia, Sardegna e Calabria. La Sicilia supera il 15% nei reparti ordinari (18%), ma rimane al 9% nelle terapie intensive (soglia 10%). Per questa settimana l’isola rimane bianca ma teme il cambio di colore la settimana successiva

Oltre alla Sicilia, nelle prossime settimane rischiano il passaggio in zona gialla anche Sardegna (10% terapie intensive, 12% area non critica) e Calabria (7% terapia intensiva, 15% area non critica), entrambe vicine alla soglia

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, in Sicilia ha completato il ciclo vaccinale il 54,3% della popolazione, e l’8,6% è in attesa della seconda dose. In Calabria è stato completamente vaccinato il 57,2% della popolazione, con il 6,7% che aspetta la seconda dose. In Sardegna ha ricevuto entrambe le dosi o il vaccino monodose il 59,8% della popolazione, mentre l’11,2% è in attesa della seconda dose