Vaccini, Salerno: open day a Matierno con affluenza tiepida

Non hanno entusiasmato i numeri dell’Open Day di ieri mattina all’hub vaccinale di Matierno, ma non ci si arrende e la campagna di immunizzazione prosegue senza soste con nuovi appuntamenti con accesso libero e senza prenotazione. Da domani e fino al 27 agosto presso il Centro all’augusteo saranno disponibili 200 dosi di vaccino al giorno: le somministrazioni saranno effettuate dalle ore 15 alle 19. Nella stessa fascia oraria si opererà anche presso la Parrocchia di Sant’Eustachio (300 dosi al giorno) domani, mercoledì 25, venerdì 27, sabato 28, lunedì 30 e martedì 31 agosto. Pure in questo caso si tratta di Open Day con accesso libero e senza prenotazione.

Gli appuntamenti aperti a tutti continuano anche in provincia: a Sarno si procederà con 300 vaccini al giorno dalle 15 alle 18 presso il Centro al Teatro De Lise. L’obiettivo è senza dubbio quello di non farsi cogliere impreparati dal virus in vista del ritorno tra i banchi. Si punta ad immunizzare soprattutto gli studenti che tra meno di un mese dovranno riprendere le attività scolastiche. Sul fronte dei contagi, in tutta la provincia nelle ultime 24 ore si sono registrati 109 nuovi casi. Di questi tredici sono concentrati ad Angri, dove c’è stato un lieve incremento in questi giorni. In totale, in Campania sono 585 le persone risultate positive ieri su 16mila 295 test effettuati: il tasso di positività scende ancora e passa dal 4,12 al 3,59%.