No vax: Moles, estremisti violenti vanno perseguiti

“Dobbiamo distinguere: non tutti i no vax sono estremisti ma le frange estremiste contro tutto, eredi del vaffa, mi preoccupano perche’ in qualche modo possono veicolare il dissenso e portarlo alle estreme conseguenze. Vanno individuati e perseguiti”. Lo ha detto il sottosegretario all’editoria Giuseppe Moles a Dogliani. “Poi ci sono i no vax che hanno paura, che sono dubbiosi che vanno rassicurati. Noi come Dipartimento e Presidenza del Consiglio – ha detto ancora – continueremo nella campagna di sensibilizzazione su social network e canali tradizionali perche’ riteniamo che queste persone vadano rassicurate e tranquillizzate con dati di fatto e cioe’ con la scienza”.