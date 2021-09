Baronissi: doposcuola sociale, avviso di partecipazione per 20 studenti

Stampa

Il Comune di Baronissi ha pubblicato l’avviso per individuare venti studenti interessati al servizio di doposcuola sociale, promosso dal Forum dei Giovani nell’ambito del progetto “Giovani al centro”, approvato e finanziato dalla Regione Campania. Per partecipare all’avviso pubblico bisogna essere studenti di scuola secondaria di secondo grado, residenti a Baronissi, con un reddito Isee non superiore a 25mila euro. Le classi saranno due, organizzate in italiano, geostoria, latino (eventuale) e in matematica e fisica.

“Mettiamo a disposizione delle famiglie nuovi servizi per i ragazzi – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – con interventi mirati a organizzare la preziosa e indispensabile attività di supporto didattico indirizzato ai giovani che più di altri rischiano l’abbandono scolastico, anche per le difficoltà causate dal perdurare dell’emergenza Covid”.

“Un bel risultato conseguito grazie alla cooperazione messa in atto tra la nostra amministrazione e il Forum dei Giovani – fa eco l’assessore alle politiche giovanili, il vicesindaco Anna Petta – offrire un aiuto concreto per la promozione dei servizi di doposcuola è un progetto che la nostra Amministrazione ha maturato nella profonda convinzione che tali attività educative rappresentino un sostegno fondamentale per le famiglie, soprattutto di quelle più in difficoltà”.

“Con il doposcuola è nostra intenzione supportare i giovani – dichiara il Coordinatore del Forum Luigi Vitale – il risultato, arrivato in coincidenza dei vent’anni dell’istituzione del Forum, va a suggellare e a premiare l’impegno profuso in questi ultimi anni”.