Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola sabato 9 Ottobre

Ecco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie

Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo:

Troppo tardi all’appuntamento. Busitalia cancella le assunzioni. I 7 autisti dovevano firmare il contratto: messi alla porta dal manager. Sindacati in rivolta

Di lato: Salerno. Napoli in sella. Ma è bagarre sugli assessori

Battipaglia. “Civica Mente” si defila «Noi saremo neutrali»

Fisciano. Le nomine nella giunta. Scontro Sessa-Amabile

Di spalla: L’allarme sanitario. Covid alle corde. In 12 mesi usciti dall’emergenza

L’inchiesta. Spaccio a Fuorni. Il pm ha chiesto due secoli di pena

La sentenza. Duplice omicidio. Ansalone in cella per dodici anni

Taglio basso: Salernitana. Castori trema per gli infortuni. Corsa contro il tempo per Ruggeri, Gyomber e Mamadou

Passione granata. Tifoseria da primato. Ottavo posto per presenze

Sul quotidiano del Sud in prima pagina troviamo:

In Campania si muore di più. Sos per i bambini: «Le scuole chiuse determinano danni psichici». Covid. Nuova impennata di decessi, ma sono lontani i picchi pandemici. Ancora 18 i positivi nel Salernitano. Un 30enne su quattro non si è vaccinato

Di lato: Cantillo critico sulla coalizione della Barone

Il sindaco ora è più debole. Sistema in crisi

La foto notizia: A Sarno i fondi di altre aree. “Questa Asl di Salerno non è uguale per tutti”. E la Regione finanzia un centro irregolare

Di spalla: Agro Nocerino. Il fiume Sarno è un’emergenza nazionale

Cava de’ Tirreni. De Luca inaugura nuovi parcheggi ma è protesta per il caro tariffe

Salernitana. Arechi al 75%. Maggiore spinta per i granata

Taglio basso: Clementino: «Io, sul set con Castellitto: che gioia». Cinema. Il film nelle sale da ieri.

Sul giornale Le Cronache in prima pagina:

Il caso Della Greca fa scoppiare il caos nella maggioranza. Napoli lo rivuole al Bilancio, De Maio riconfermato. Rischiano Ferrara e Caramanno. Tre le donne in Giunta, mugugnano i socialisti. Le politiche sociali altro fronte bollente

A centro pagina: A Scario l’omaggio all’avvocato Alessandro Lentini. Sarà dedicata una piazza nei pressi del Faro. Il ricordo di Antonio Manzo. Sarà presente oltre il sindaco anche Bonavitacola.

Di spalla: Caos Busitalia. Per 5 minuti di ritardo l’azienda manda a casa sette persone

Taglio basso: Salerno. Centro storico nella morsa dei motorini. Pronta una petizione

Il fatto. Si riaprono i teatri al 100%. Gli organizzatori pronti con le rassegne

Nocera Inferiore. Appalti a Citarella. Pronta la revoca del Comune

Cava de’ Tirreni. Servalli e il bilancio. Ecco come evitare il rosso

I box in alto: L’intervista. Pessolano: “Oltre è la mia scommessa vinta”

Di Michele: “Castori salverà la Salernitana. Fu suo tecnico alla Reggina

