Il giallo della morte di Dora: ritrovati gli auricolari della 30enne da inviato Mediaset

Sulla vicenda di Dora Lagreca, la trentenne di Montesano sulla Marcellana, deceduta dieci giorni fa in Basilicata, dopo i primi concitati momenti con un susseguirsi di notizie c’è, ora, il massimo silenzio. C’è però un altro fronte – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” scaricabile online – che si è aperto ieri: quello degli auricolari di Dora. La giovane valdianese aveva alcuni problemi di udito, così come Capasso, e usufruiva degli auricolari. I due si erano incontrati proprio per questo motivo in un centro specializzato. C’erano stati semmai dei dubbi sul fatto se la ragazza li indossasse o meno nel momento della caduta L’avvocato della famiglia, Renivaldo Lagreca, ha sempre sostenuto che li indossasse e ora è arrivata la conferma, non per indiscrezioni degli investigatori bensì perché l’inviato giornalista della popolare trasmissione televisiva Pomeriggio Cinque di Mediaset, Vito Francesco Paglia, ha trovato un pezzo di auricolare, o almeno si presuma sia ciò, nell’erba dove è atterrata, di spalle, Dora Lagreca. L’inviato ha allertato i carabinieri per far prelevare il reperto che si trovava nell’area delimitata dai dei nastri bianchi e rossi.