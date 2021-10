Il Covid torna a far paura in Campania: contagi in crescita, regione di nuovo a rischio

Stampa

Torna a salire il tasso di incidenza per il Covid in Campania: si passa dall’1,40% all’1,84 di ieri. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione – come riporta anche “Il Quotidiano del Sud” oggi in edicola – sono stati 450 i positivi su 24.350 test. I morti sono 8. Cala però l’occupazione dei posti letto dopo alcuni giorni in risalita. Vi sono 21 ricoverati in Terapia intensiva (meno 2) e 186 in degenza (meno due). Per quanto riguarda la provincia di Salerno i nuovi positivi sono stati 54. Leggermente inferiori al giorno precedente ma comunque più alti delle settimane scorse. La situazione sta iniziando a preoccupare anche il governatore De Luca.