“Sanità, Campania prima”: ma sui social si scatena la bufera sul post della Regione

I social non perdonano, talvolta è meglio volare basso. Il caso – come riporta “Il Quotidiano del Sud” oggi in edicola – è quello della Regione Campania, pronta a sfornare l’ennesimo primato-propaganda. “L’ultimo Report di Farmindustria – recita un post sul profilo Facebook dell’ente – ha confermato che la Campania è la prima Regione d’Italia nei tempi di pagamento per le forniture delle aziende farmaceutiche: a fronte di una media nazionale di 43 giorni, la Campania paga in soli 15 giorni, considerando il terzo trimestre dell’anno in corso, mentre a fronte di una media nazionale di 47 giorni sulla base degli ultimi quattro trimestri, la Campania paga a 17 giorni, meno della metà dei tempi di Regioni considerate virtuose”. Ma sulla bacheca della Regione Campania invece che elogi piovono proteste. Una valanga di commenti tra l’indignato e l’ironico. E il nodo non sono i tempi di pagamento alle case farmaceutiche. I cittadini campani pensano ad altro: alle liste d’attesa, agli esami da pagare, causa esaurimento dei budget nella sanità accreditata.