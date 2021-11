Nuovo attacco di De Luca ai ‘No vax’: “Atteggiamento neomedievale”

Stampa

Il presidente della Campania: “Se avremo collaborazione cittadini ne usciremo, altrimenti andremo verso chiusure”

“In Italia e in Europa siamo di fronte a una sorta di movimento neomedievale, stiamo tornando alla stregoneria”. Ad affermarlo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto all’inaugurazione di Futuro Remoto a Città della Scienza. “Mai come oggi è necessario riprendere il valore della cultura scientifica, e cultura scientifica significa poter sperimentare le cose – sottolinea –

Mi capita di trovare gente che non parla la nostra lingua, gente che ti risponde ‘io dico no’, e alla domanda sul perché dice no, risponde ‘dico no perché voglio dire no e basta’. Questo atteggiamento non è tollerabile, e non è tollerabile confondere questo atteggiamento con la difesa del principio di libertà”.

“La libertà è una cosa seria – ha aggiunto – De Luca – se noi intendiamo la democrazia come la libertà di dire ognuno quello che gli passa per la testa, non abbiamo capito nulla. La libertà come concetto senza limiti non esiste. Ogni libertà ha un limite, il limite definisce la libertà. La libertà senza limiti è il nulla. Noi dobbiamo riprendere il valore della cultura scientifica oggi più che mai, perché oggi alla ripresa di un atteggiamento scientifico è legata la vita delle persone”.