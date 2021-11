Terza dose: in Lombardia il numero più alto di somministrazioni, Campania quinta

Stampa

La Regione dove è stato somministrato il numero più alto di terze dosi, come dimostrano i dati elaborati da Il Sole 24 Ore, è la Lombardia, con un totale di 766mila unità Segue il Piemonte, a quota 460.212. Al terzo posto per terze dosi somministrate in numeri assoluti c’è poi il Lazio, con 410.714 inoculazioni. Seguono Emilia-Romagna (376.256), Campania (338.733), Toscana (330.732), Veneto (279.636), Puglia (201.805), Sicilia (199.232) e le Marche (104.061), dove “sono 22.497 le persone nella fascia d’età 40-59 anni. Chiudono la classifica Liguria (101.301), Sardegna (98.333), Abruzzo (90.985), Umbria (82.680), Calabria (77.089), Friuli-Venezia Giulia (68.233), Molise (37.919), la provincia autonoma di Bolzano (33.663), la provincia autonoma di Trento (29.956), la Basilicata (29.175) e la Valle d’Aosta (8.283).Sempre guardando ai dati elaborati da Il Sole 24 Ore, alle dosi somministrate in numeri assoluti non corrisponde la più ampia copertura della popolazione over 60. In questo caso al primo posto c’è il Molise (39,42%), seguito da Piemonte (32,96%), Toscana (29,56%), Emilia-Romagna (28,79%), Umbria (28,25%), Lazio (26, 62%) e Lombardia (26,25%). Più basse le percentuali nelle altre regioni. La provincia autonoma di Bolzano è al 25,93%, la Campania al 24,11%, le Marche al 22,44%, l’Abruzzo al 22,31%, la Valle d’Aosta al 21,58%, il Veneto al 20,90%, la provincia autonoma di Trento al 20,25%, la Liguria al 19,33%, la Sardegna al 19,24%.