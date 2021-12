Green pass sui mezzi di trasporto: multati due salernitani nei controlli a campione

Stampa

Nel giorno dell’entrata in vigore del super Green pass, nel salernitano la situazione del trasporto pubblico locale non sta facendo registrare per ora particolari criticità. Ieri mattina, alcune pattuglie delle forze dell’ordine hanno controllato i green pass dei viaggiatori in luoghi strategici, come via Vinciprova, senza particolari disagi anche se non sono mancati – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” scaricabile online – i furbetti di turno. Il controllo della certificazione verde sta avvenendo alle fermate dei bus, agli ingressi e, in alcuni casi, a bordo dei mezzi. Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori novità: i controlli potrebbero essere rafforzati con l’impiego di vigilanza privata o comunque con personale non aziendale. In queste ore, inoltre, sono iniziati i controlli anche delle vie del mare: come stabilito nel corso di un vertice in Prefettura, Capitaneria di Porto e Polizia di Frontiera Marittima si occuperanno dell’attività di verifica dei green pass all’interno dell’area portuale, sia per gli utilizzatori dei mezzi di trasporto marittimo sia per gli esercizi pubblici presenti nelle aree. Nel frattempo, sono stati rafforzati da parte della polizia ferroviaria del Compartimento della Campania i controlli nel giorno dell’entrata in vigore del decreto sul nuovo green pass. Oltre agli agenti che già quotidianamente presidiano gli scali ferroviari da oggi saranno schierati anche gli operatori della polizia giudiziaria che affiancheranno il personale delle Ferrovie dello Stato. Durante i controlli del green passa per i passeggeri di bus in discesa i poliziotti hanno sanzionato due persone che appena scese dal mezzo di trasporto quando gli è stato chiesto di esibire il certificato verde, ne sono risultate sprovviste.