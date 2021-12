Contagi in aumento a Ravello, verso lo stop eventi natalizi al chiuso

Stampa

Anche a Ravello, come in tutta Italia, salgono i contagi da Covid-19. Attualmente sono 27 i positivi registrati sul territorio.

Ed è per questo che i consiglieri di minoranza del Gruppo “Rinascita Ravellese” hanno inviato al Sindaco Paolo Vuilleumier; ai Comandanti dei Carabinieri, Procolo Chiocca, e dei Vigili Urbani, Giuseppe De Stefano; e per conoscenza ai componenti del Centro Operativo Comunale, una diffida dallo svolgimento di eventi in luoghi al chiuso.

«Vista la recrudescenza dell’emergenza epidemiologica con il conseguente importante aumento dei contagi sul territorio della Regione Campania, della Costa d’Amalfi e del Comune di Ravello; tenuto conto della programmazione natalizia del Comune di Ravello che vedrà nei prossimi giorni lo svolgimento di eventi in luoghi chiusi; considerato che in diversi Comuni, anche in Costa d’Amalfi, sono stati annullati gli eventi del periodo natalizio per i motivi succitati», i consiglieri Salvatore Di Martino e Giuliana Buonocore«DIFFIDANO il Sindaco e l’Amministrazione Comunale dallo svolgimento di eventi in luoghi chiusi, fatta eccezione per le Chiese, al fine di non creare ulteriori occasioni di contagio in un periodo già particolarmente delicato».

Fonte Il Vescovado