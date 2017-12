I fatti del giorno: domenica 24 dicembre 2017

Stampa

PARLAMENTO CHIUDE 2017 CON SI’ LEGGE BILANCIO, STOP IUS SOLICHIUSURA TRA POLEMICHE, MATTARELLA PRONTO A SCIOGLIERE

Il 2017 del Parlamento si chiude al Senato, con il via libera

alla legge di bilancio e lo stop tra le polemiche allo ius soli.

Per quest’ultimo non ci sara’ piu’ tempo, almeno fino al

prossimo marzo: a chiudere, infatti, non e’ solo l’anno solare

di Camera e Senato ma l’intera legislatura parlamentare, con il

presidente della Repubblica Sergio Mattarella ormai pronto a

sciogliere il Parlamento tra 28 e 29 dicembre. A segnare il

fischio finale dei lavori parlamentari e’ la polemica sullo ius

soli. L’esame del ddl arriva in Aula in tarda mattinata ma

registra subito uno stop per mancanza del numero legale. Il

presidente del Senato Grasso ferma i lavori fissando la nuova

seduta per il 9 gennaio del 2018, che sara’ pero’ resa di fatto

impossibile dallo scioglimento delle Camere. Gli italiani

andranno al voto con tutta probabilita’ il 4 marzo. Per i

partiti sta per cominciare la campagna in vista del voto.

—.

MANOVRA: SI’ FINALE A SENATO. GENTILONI, SPINTA A CRESCITA

FISCO: SOSPESO INVIO CARTELLE PAGAMENTO IN PERIODO FESTE

La manovra 2018 e’ legge: con un rapido passaggio al Senato e’

stata approvata con 140 voti favorevoli e 94 contrari. Un

provvedimento ”con risorse limitate, una spinta alla crescita”

sottolinea il premier Gentiloni. Nei passaggi parlamentari la

legge e’ lievitata da una cifra netta di 20,4 miliardi iniziali

a piu’ di 21 miliardi di euro. Di questi 5,5 sono quelli

destinati alla crescita. L’ossatura della manovra e’ costituita

dal rinnovo del contratto degli statali insieme con le misure

per la lotta alla poverta’, le iniziative per il lavoro dei

giovani, per l’industria 4.0 e per le pensioni anticipate.

Intanto Natale piu’ tranquillo per i contribuenti italiani, con

il fisco che sospende per tutta la durata delle feste l’invio

delle cartelle di pagamento. Un’operazione che vedra’ congelate

circa 305mila cartelle delle 320 mila previste in questo

periodo.

—.

FIRMATO DOPO OTTO ANNI CONTRATTO STATALI, +85 EURO IN MEDIA

SODDISFAZIONE MINISTRA P.A. MADIA, STRETTA SU ASSENTEISMO

Firmato dopo otto anni il contratto per gli statali. Nuove

regole e scatti sullo stipendio base che vanno dai 63 ai 117

euro lordi al mese, per una media di 85 euro. Ma chi guadagna

meno, da marzo, potra’ contare anche su un’extra. Cambiano le

norme sui licenziamenti, con una stretta su assenteismo,

molestie e conflitti di interessi. Le novita’ riguardano circa

250 mila dipendenti, gli statali in senso stretto (dai

ministeriali agli agenti del fisco) ma la portata si estende a

tutto il pubblico impiego, fatto di oltre tre milioni di

lavoratori. Soddisfazione dalla ministra della Pubblica

Amministrazione, Marianna Madia: ”Impegno mantenuto”, spiega,

”archiviata la logica punitiva della legge Brunetta”.

—.

APPLE, ALMENO TRE CLASS ACTION PER RALLENTAMENTO IPHONE

IN BORSA REGGONO TITOLI MA OSSERVATORI TEMONO DANNO IMMAGINE

Ira dei consumatori e corsa ai tribunali dopo l’ammissione di

Apple di rallentare deliberatamente gli iPhone vecchi. Almeno

tre azioni legali contro l’azienda sono gia’ state avviate. In

Borsa i titoli Apple reggono, ma il timore degli osservatori e’

quello di un danno all’immagine per la societa’ che vale di piu’

al mondo. Cupertino e’ stata costretta a confermare il

rallentamento degli iPhone piu’ vecchi con l’aggiornamento del

software. Una mossa per ‘allungare’ la vita dei dispositivi,

spiega Apple. La spiegazione pero’ non convince e non placa le

polemiche di chi ritiene il rallentamento indotto una mossa per

spingere ad acquistare nuovi iPhone.

—.

ILVA: EMILIANO, AVANTI CON RICORSO CONTRO PIANO AMBIENTALE

GOVERNATORE, SE PREMIER CAMBIA DECRETO RICORSO DECADE

Continua il braccio di ferro sull’Ilva di Taranto. Il

governatore pugliese Michele Emiliano ribadisce che il ricorso

contro il Piano ambientale sull’azienda non sara’ ritirato e che

non cedera’ ne’ a ”ricatti” ne’ a ”minacce”. Emiliano

afferma che l’unica maniera per far ”decadere” il ricorso,

insieme con la sua ”impugnazione”, e’ che il premier Paolo

Gentiloni ”modifichi il Decreto del presidente del Consiglio

nel senso auspicato da Regione e Comune”. Intanto l’acquirente

Arcelor Mittal ha comunicato il 21 dicembre, con una lettera ai

commissari di Ilva, di voler apportare modifiche al contratto di

acquisto dell’azienda, proprio per mettersi al riparo da

‘contestazioni legali’ in Italia.

—.

NAPOLI BATTE SAMP E SI AVVICINA A TITOLO CAMPIONE INVERNO

JUVE-ROMA 1-0 IN SCONTRO VERTICE, TRIONFO BARCELLONA SU REAL

Nella penultima giornata del girone di andata il Napoli batte in

rimonta la Sampdoria per 3-2 e si avvicina allo scudetto

d’inverno. La rivale per il titolo e’ la Juve, che nello scontro

al vertice batte la Roma per 1-0 con un gol dell’ex Benatia.

Natale triste per le milanesi: a Reggio Emilia 1-0 del Sassuolo

all’Inter, secondo ko di fila per i nerazzurri e prima minicrisi

di Spalletti; il Milan crolla per 0-2 in casa con l’Atalanta.

”Non siamo una squadra” commenta il tecnico Gattuso. Natale

felice invece per la Lazio che travolge il Crotone nella ripresa

per 4-0; con lo stesso punteggio in zona salvezza il Verona

viene surclassato dall’Udinese, mentre la Spal rimonta due gol

al Torino e il Genoa nel recupero batte il Benevento per 1-0. In

Spagna trionfo del Barcellona per 3-0 nel ‘Clasico’ sul campo

del Real Madrid. ”La migliore settimana da tanto tempo”,

gioisce l’ex presidente catalano Carles Puigdemont, facendo

allusione sia al risultato del Bernabeu sia a quello elettorale

del 21 dicembre in Catalogna.(Fonte ANSA).