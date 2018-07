Ultimi dettagli: in arrivo Jallow per l’attacco granata

Stampa

In regalo per il suoun contratto con la Salernitana. Alessandropotrebbe diventare il nuovo portiere granata. Proprio oggi, nel giorno in cui compie 25 anni, è in programma l’incontro tra il suoe Angelo. Le probabilità di chiudere positivamente la trattativa sono alte. Visto però quanto successo in questi giorni, è preferibile attendere lo sviluppo degli eventi prima di dare già per chiusa un’operazione che è comunque in stato molto avanzato. Appena si è capito che il ritorno dall’Atalanta di Radunovic rischiava di saltare, Fabiani si è fiondato su Micai, eletto dai tifosidella serie B nelladel campionato 2017/2018.

L’estremo difensore nato a Mantova nelle ultime quattro stagioni ha giocato col Bari conquistando pian piano il ruolo di titolare. In precedenza è stato in serie C con SudTirol e Como. Micai, che ha la passione per gli skateboard, potrebbe quindi essere il nuovo portiere della Salernitana. Per il ruolo di secondo c’è lo sloveno Grega Sorcan.

Da una porta all’altra, le attenzioni del club granata sono rivolte anche all’attacco. Lamin Jallow sembra aver finalmente risolto alcuni problemi burocratici per il suo rientro in Italia. In partenza dal Senegal, appena arriverà in Italia l’attaccante gambiano dovrebbe definire l’accordo che sembra già essere stato trovato con la Salernitana. Per il momento non ci saranno altri movimenti in avanti ma Fabiani continua a seguire alcuni obiettivi che potrebbero essere raggiunti nei prossimi giorni.

In difesa è arrivato Romano Perticone, svincolatosi dal Cesena, mentre Djavan Anderson, reduce dalla stagione al Bari, dovrebbe essere preso dalla Lazio. Per Moussa Koné si registra un rallentamento perché il centrocampista ivoriano, salito in serie A col Frosinone, non ha sciolto le riserve per un ritorno in B.