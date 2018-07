La Città: Salernitana. Nel mirino Anderson via Lazio. In ansia per Schiavi

Stampa

‘Salernitana tra due Anderson La Lazio valuterà l’esterno del Bari e pensa al prestito di un giovane brasiliano.

Firma il baby centrocampista Urso, ex Cesena. Si avvicina Djuric del Bristol.

È ballottaggio per il vice Micai. Abbonamenti, prima fase flop’. Si apre così la pagina dello sport sul quotidiano La Città

Gli altri titoli sulla Salernitana: Fatica e infortuni in Abruzzo. Granata in ansia per Schiavi. Il capitano va ko, rientrano Bocalon e Rosina. Domani sera un unico test a Vasto. Prezzi popolari per l’amichevole del primo agosto all’Arechi contro la Reggina’

E poi: Slitta al 6 agosto il calendario di serie B. Lunedì un’assemblea cruciale a Milano

Ospite a Giffoni. Diletta Leotta “carica” l’ippocampo