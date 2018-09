Caos Serie B: anche all’estero si prendono gioco di noi

Stampa

Il caos incredibile che si è venuto a creare nel campionato di serie B continua a tenere banco non solo nelle cronache sportive italiane ma anche in quelle europee.

Dai ricorsi al Tar, a quelli al Coni con le varie richieste dei ripescaggi: in questa bollente estate della cadetteria è successo veramente di tutto. Ieri il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dato ragione alla Virtus Entella che sulla carta sarebbe potuta essere riammessa in Serie B, proprio come richiesto, ma in pratica ha già giocato nel campionato di Serie C e quindi sarebbe troppo tardi per poterla riammettere. Questo caos totale, come detto, ha sbalordito anche in Europa: come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, anche la BBC si è occupata della questione.

Ieri sul sito della BBC un articolo aggiornava gli utenti dopo il botta e risposta tra l’ex ministro Frattini, attuale presidente del collegio di garanzia del CONI, e la Lega B. “I dirigenti ci hanno confermato che non c’è stato alcuno stop della Serie B” tranquillizzavano sullo stesso sito.

Fonte BlastingNews