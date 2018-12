Salerno: Natale con forti raffiche di vento, l’allerta

Stampa

Forti raffiche di vento hanno caratterizzano la giornata di Natale per i salernitani. Vento forte che ha già creato problemi nella notte con caduta di alberi, tabelloni pubblicitari e pali della pubblica illuminazione.

La Protezione civile della Regione Campania ieri ha emanato un avviso di criticità meteo per le condizioni di vento e mare.

Su tutta la Campania, per l’intera giornata del 25 dicembre, insisteranno “venti localmente forti nord-orientali” con conseguente “mare agitato al largo e lungo le coste esposte ai venti”.

La protezione civile “raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a contrastare e mitigare i fenomeni attesi e, in particolare, di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Le strutture della Protezione civile della Regione Campania, Centro Funzionale e Sala Operativa, resteranno attive in h24 anche per tutto il periodo delle festività natalizie”