Amalfi: il nuovo segretario comunale è Roberto Franco. Subentra ad Ilaria Cirillo

Nuovo segretario per il Comune di Amalfi. Il ruolo è stato affidato dal sindaco Daniele Milano al dottor Roberto Franco. Classe 1976, originario di Sorrento, ha alle spalle l’esercizio dellaprofessione forense in materia civile ed amministrativa, con collaborazioni presso importanti studi legali della città di Napoli.

Dal 2014 è diventato segretario comunale, con esperienze nei municipi dell’Abruzzo e del casertano, prima dell’arrivo nell’Antica Repubblica Marinara. Dopo un breve periodo di reggenza quale facente funzione, nel corso del quale ha dato prova delle proprie competenze. Franco è stato confermato ufficialmente nel ruolo, subentrando alla segretaria Ilaria Cirillo, passata alla magistratura contabile presso la Corte dei Conti.

Il sindaco Milano dichiara: “Al segretario Franco vanno da parte mia e dell’Amministrazione gli auguri di un buon lavoro. La professionalità che ha mostrato in fase di reggenza ci rende consapevoli che saprà contribuire fattivamente alle sfide alle quali il Comune è chiamato. Alla dottoressa Ilaria Cirillo va il mio sentito ringraziamento per lo straordinario lavoro svolto per tre anni al servizio della Città di Amalfi, fondamentale per mettere ordine e riorganizzare la macchina comunale. Da parte dell’amministrazione, i migliori auguri per la sua nuova carriera in magistratura”.