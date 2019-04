Meteo, inverno infinito: nuova ondata frizzante in settimana

Stampa

Nei prossimi giorni assisteremo ad un CICLONE POLARE decisamente fuori stagione con correnti fredde in arrivo direttamente dal POLO NORD su buona parte dell’Italia. Tra gli effetti di questa ondata di freddo ci aspettiamo anche il ritorno della NEVE con possibili fiocchi fino a quote di pianura. Vediamo subito in dettaglio QUANDO inizierà a farsi sentire il freddo e DOVE colpiràmaggiormente.

Dagli ultimissimi aggiornamenti meteo (ECMWF) possiamo vedere come a partire da Venerdì 3 Maggio una vastissima area di bassa pressione accompagnata da gelide correnti artiche invaderà buona parte dell’Europa centrale.

Ma sarà COMPROMESSO anche tutto il prossimo WEEKEND. Infatti, questa massa d’aria fredda raggiungerà l’Italia nel corso di Sabato 4 Maggio, facendo calare le temperature anche di 10°C in pochissimo tempo in particolare sulle regioni del Centro Nord. Tra gli effetti, oltre al crollo dei valori termici, ci aspettiamo una sventagliata temporalesca con la possibilità di grandinate specie tra basso Piemonte, Emilia Romagna, Veneto in estensione poi al resto del Centro Sud. La neve tornerà a farsi vedere su Alpi e Prealpi centro orientali a partire dai 600 metri di quota, un valore davvero notevole per essere Maggio.

Attenzione perchè non è finita qui anzi, tra la notte di Sabato e quella di Domenica 5 Maggio aria ancora più gelida continuerà ad affluire sull’Italia. Per questo motivo potremo assistere ad un evento quasi storico con la possibilità di fiocchi di neve, o fasi di pioggia mista a neve, persino a Bologna, Trento, Bolzano e Belluno. Altrove altra giornata di intenso maltempo specie sulle regioni Nord orientali, con nevicate abbondanti sulle montagne oltre i 4-500 metri, e su tutte le regioni del Centro con piogge e rovesci temporaleschi. Un vero e proprio colpa di coda invernale proprio nel cuore della Primavera, tenete a portata di mano giacche pesanti ed ombrelli quindi per questa nuova ed inaspettata svolta meteorologica.

