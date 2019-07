Coppa Italia: Salernitana in campo l’11 agosto

Stampa

La Salernitana scenderò in campo ufficialmente il prossimo 11 agosto in Coppa Italia una settimana dopo il via della competizione tricolore che partirà il 4 agosto.

Qualora i granata, come accaduto negli ultimi anni, dovessero vincere e passare il turno saranno nuovamente in campo il 18 agosto. Non è ancora stato stabilito se la sfida sarà in casa o in trasferta: dipenderà molto dall’avversario, ma sussistono possibilità che si parta all’Arechi esattamente 10 giorni dopo il triangolare con Reggina e Bari che servirà anche per presentare la squadra. Naturalmente il tabellone prevederebbe la sfida tra Salernitana e Lazio soltanto in finale.

Ecco tutte le date:

Primo turno eliminatorio

domenica 04/08/2019

Secondo turno eliminatorio

domenica 11/08/2019

Terzo turno eliminatorio

domenica 18/08/2019

Quarto turno

mercoledì 04/12/2019

Ottavi di finale mercoledì

15/01/2020

Quarti di finale

mercoledì 22/01/2020

mercoledì 29/01/2020

Semifinali (andata)

mercoledì 12/02/2020

mercoledì 04/03/2020

Finale mercoledì 13/05/2020