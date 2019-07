Mercato Salernitana: la priorità sono gli esterni

Stampa

La Salernitana è sulle tracce di Matteo Bianchetti, difensore classe ’93 svincolato dopo l’esperienza all’Hellas Verona. Per il centrocampo è stato proposto anche Leandro Greco che potrebbe rappresentare l’alternativa a Francesco Di Tacchio. Con Migliorini e Lopez fermi ai box si cercano soprattutto difensori. Ecco di seguito il riepilogo delle trattative

ACQUISTI: Maistro (c, Rieti), Kiyine (c, Chievo), Firenze (c, Crotone), Morrone (c, Juventus), Karo (d, Lazio), Carillo (d, Genoa), Lombardi (c, Lazio), Giannetti (a, Cagliari), Billong (d, Benevento), Cicerelli (c, Foggia), Castiglia (c, Ternana)

TRATTATIVE: Memushaj (c, Pescara), Dell’Orco (d, Sassuolo), Ceravolo (a, Parma), D. Anderson (c, Lazio), Rispoli (d, svincolato), Zampano (d, svincolato), Gerbo (c, svincolato), Siligardi (a, Parma), Bianchetti (d, svincolato), Cerci (a, svincolato), Puscas (a, Inter)

CESSIONI: Minala (c, Lazio), Di Gennaro (c, Lazio), D. Anderson (c, Lazio), A. Anderson (c, Lazio), Memolla (d, Hajduk Spalato), Vuletich (a, svincolato), Garofalo (c, Samb), Volpicelli (a, Sambenedettese), Cernigoi (a, Sambenedettese), Esposito (d, Rieti), Musso (a, Rieti), Casasola (d, Lazio), Bernardini (d, svincolato), Mazzarani (c, Catania) IN

USCITA: Perticone, Schiavi, Signorelli, Rosina, Altobelli.

OGGI GIOCHEREBBE COSI’: SALERNITANA (3-4-1-2): Micai, KARO, Migliorini, BILLONG; LOMBARDI, Akpa Akprò, Di Tacchio, FIRENZE, KIYINE; GIANNETTI, Jallow. All.: Ventura

POTREBBE GIOCARE COSI’: SALERNITANA (3-4-1-2): Micai, BILLONG, Migliorini, BIANCHETTI; RISPOLI, Di Tacchio, Akpa Akprò, FIRENZE, KIYINE; GIANNETTI, CERCI. All.: Ventura *In MAIUSCOLO i nuovi