Meteo: in arrivo al Sud la quarta ondata di calore dell’estate

La tendenza per la prossima settimana indica una nuova ondata di calore (la quarta dell’estate) in arrivo sulle regioni centro-meridionali. Il Nord resterà più ai margini della cupola di aria calda.

Le previsioni per le prossime ore. Martedì sarà un’altra giornata all’insegna del sole diffuso al Centro-Sud e nelle Isole con il caldo che comincerà a diventare intenso. Avrà infatti inizio una nuova ondata di caldo con valori che poi a metà settimana si porteranno intorno o oltre i 35 gradi. Al Nord schiarite più ampie e durature favoriranno la bassa pianura lombarda, l’Emilia Romagna e le coste venete; altrove in giornata assisteremo a un aumento della nuvolosità con rischio di locali rovesci o temporali al mattino all’alta Lombardia, nel pomeriggio su Alpi e Prealpi. Tra sera e notte fenomeni anche sulle zone di pianura del Piemonte e della Lombardia. Anche nei giorni successivi le regioni settentrionalicontinueranno a essere pressate da un flusso di aria più umida e instabile, in particolare è atteso il passaggio di una perturbazione tra la fine di mercoledì e giovedì accompagnata da un’importante fase temporalesca anche sulle zone di pianura e seppur marginalmente, anche tra settore ligure, Toscana, Umbria e Marche. In coincidenza di questo passaggio perturbato, registreremo anche un calo delle temperature con una temporanea attenuazione della calura anche su parte del Centro. Tra venerdì e il fine settimana si tornerà ad una stabilità diffusa da nord a sud, con una nuova probabile intensificazione del caldo.