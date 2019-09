Dziczek elogia Ventura: «E’ un gran conoscitore di calcio»

Stampa

Dal ritiro con la sua nazionale l’under 21 Dziczek parla di Ventura ed elogia l’allenatore granata: «Il mister mi ha parlato delle sue aspettative, è un gran conoscitore di calcio. Dei sei allenamenti che ho svolto a Salerno, tre sono stati di tattica: Ventura mi ha impressionato molto, a Cosenza tutto ha funzionato esattamente come avevamo immaginato preparando la gara – le parole del regista che la Lazio ha acquistato dal Piast Gliwice, per poi girarlo in Campania –

Siamo un gruppo giovane ma, a giudicare dall’avvio di stagione, possiamo competere per la promozione. Forse è un peccato che sia arrivata la sosta dopo due vittorie su due, ma sono certo che ci faremo valere anche al rientro».

Ed ancora: «Il mister (Ventura ndr) ha già notato cose che in Polonia nessuno mi diceva. Per ora penso a lavorare duramente e a mostrare le mie abilità. Solo così potrò guadagnarmi una chance e giocare con continuità – dice il centrocampista – Il mio obiettivo è crescere, per questo ho scelto l’Italia a scapito della Russia, dove avrei guadagnato più soldi. Voglio farbene a Salerno e poi giocarmi le mie carte in Serie A».