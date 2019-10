Stampa

In questi anni abbiamo risanato il bilancio della sanità campana. Oggi la Regione Campania paga i fornitori del settore farmaceutico a 38 giorni. La Lombardia paga a 60 giorni. Le società di intermediazione, che fino a qualche anno fa lucravano dall’acquisto dei crediti e dalla riscossione dei decreti ingiuntivi, hanno chiuso bottega.Abbiamo tutte le carte in regola per uscire dal commissariamento. Il 10 e l’11 ottobre saremo a Roma per adempiere alle ultime formalità. In ogni caso il 12 ottobre faremo ricorso al TAR. Non vogliamo che decida il Governo. Ci affidiamo alla giustizia amministrativa per chiudere definitivamente la pagina del commissariamento.

Lo scrive il Governatore della Campania Vincenzo De Luca sulla sua pagina facebook