In un video lo schianto che è costato la vita a Salvatore Giordano

Vanno avanti le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto sulla SP27b a Baronissi in cui ha perso la vita il 21enne Salvatore Giordano. La Dott.ssa Federica Lo Conte, Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore, ha conferito incarico all’Ing. Gerardo Mirabelli per ricostruire lo scenario dell’incidente mortale.

Le operazioni peritali cominceranno venerdì mattina presso il deposito giudiziario dove sono custoditi i mezzi, a Lancusi, e proseguiranno a seguire sul luogo dell’incidente, con l’ausilio dei Carabinieri. Utili alle analisi saranno le immagini video delle telecamere di videosorveglianza di un’attività commerciale presente, già acquisite dai militari, dalle quali si notano le diverse fasi dell’incidente in cui ha perso la vita il 21enne.

Nella giornata di ieri, sempre alla presenza dei legali delle parti, avv. Nobile Viviano per le parti offese, avv. Andrea Vagito per il conducente della Lancia Ypsilon ed Avv. Francesco Greco per il conducente della Fiat 500 (a bordo della quale viaggiava la giovane vittima) è stato conferito incarico al medico legale, dott.ssa Loriana Paciello, di effettuare l’autopsia sul corpo della giovane Salvatore Giordano (svoltasi sempre nella giornata di ieri presso l’ospedale Fucito di Mercato San Severino) ed alla Tossicologa Basilicata Pascale, per effettuare ulteriori accertamenti tossicologici sui reperti biologici prelevati dalla persona indagata.