Ultima del 2019 per la Todis Salerno, sfida all’Irpinia Basket

Ultima gara dell’anno solare per la Todis Salerno Basket ’92. Niente campionato (c’è la sosta natalizia), il weekend pre-natalizio sarà dedicato alla Coppa Campania. Le granatine scenderanno in campo domani sera – sabato 21 dicembre – al PalaSilvestri contro il Basket Club Irpinia, sodalizio militante in Serie C. Palla a due alle 20:30, direzione affidata agli arbitri Mauro Sacco e Davide Picardo.

“Teniamo a partire bene e a passare subito il primo turno di qualificazione alle final four di coppa, ma soprattutto vogliamo chiudere con un sorriso questo 2019. L’Irpinia milita in una categoria inferiore rispetto a noi, ma non per questo deve essere un impegno da prendere alla leggera. Anzi, bisogna pensare solamente a continuare il nostro percorso di crescita individuale e di squadra che è la chiave per avere una maggiore solidità, in vista degli importanti impegni che ci attendono a gennaio”, ha affermato coach Andrea Forgione alla vigilia del match.

La Todis Salerno ’92, intanto, saluta l’atleta Alessia Cenerini. La diciottenne leccese lascia la squadra per motivi personali e di studio dopo un anno e mezzo. Il team di patron Somma intende ringraziarla per quanto profuso nel periodo di militanza e farle un in bocca al lupo per il suo futuro.