Pescara: tregua Memushaj-Zauri per la sfida con la Salernitana

Il Pescara ormai da quasi una settimana ha ripreso la preparazione in vista della sfida alla Salernitana, in programma all’Adriatico domenica 19 gennaio e valida per il ventesimo turno del campionato di Serie B. Ieri si è tenuta una seduta di allenamento mattutina. Al Vestina – come riporta il quotidiano “Il Mattino” – si sta allenando regolarmente Ledian Memushaj: allarme rientrato quindi, dopo lo screzio con l’allenatore Zauri, e pace fatta tra la società e l’albanese, che dunque non dovrebbe muoversi dall’Abruzzo. Il tecnico avrà tempo per valutare anche i difensori Balzano e Campagnaro: il primo ha lavorato a parte, il secondo si è sottoposto a terapie. Fuori sede i lungodegenti Tumminello e Cocev stanno svolgendo il loro percorso di recupero. La società abruzzese è alla ricerca di una punta sul mercato: seguito da vicino Dany Mota Carvalho, capocannoniere della Juventus U23 allenata da Fabio Pecchia. Piace anche Muratore