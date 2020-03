In Campania i contagi salgono a 50, uno in rianimazione. Ma c’è il primo guarito

Stampa

In Campania l’ultimo dato fornito dalla Protezione civile regionale parla di 50 contagi, 12 in più rispetto al giorno precedente. Ma c’è da registrare – come scrive il al Cotugno – anche il primo paziente dimesso dal Cotugno perché guarito. A fronte di questa notizia di speranza c’è però una donna trasferta in rianimazione nel principale nosocomio della campania, dove si stanno svolgendo gli accertamenti sui tamponi effettuati per scongiurare il contagio da coronavirus. Sono complessivamente 14 i ricoverati al Cotugno, tre con problemi respiratori più seri e l’ausilio dell’ossigeno. Previsti ulteriori spostamenti con 25 malati che presto potrebbero essere trasferiti dalla Lombardia: