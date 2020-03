“Non faremo ad Agropoli errori di Milano”: sindaco rassicura sull’ospedale

Stampa

La rassicurazione arriva direttamente da Adamo Coppola: «Ad Agropoli non succederà quello che è accaduto in Lombardia». Il sindaco dà ampie garanzie sulle precauzioni che si stanno prendendo per l’ospedale di Agropoli – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – per il quale da una decina di giorni sono stati avviati i lavori per riconvertirlo in un Covid Hospital. Uno dei problemi che Regione e Aziende sanitarie stanno affrontando in questa fase, infatti, è rappresentato dalla necessità di creare ambienti che garantiscano la sicurezza di pazienti e personale e che evitino la diffusione del contagio. E ad Agropoli per evitare problemi ci si è affidati al noto pneumolgo Mario Polverino, il commissario dell’Asl Salerno che ha analizzato anche la situazione delle strutture sanitarie del Nord Italia.