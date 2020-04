In arrivo l’obbligo di usare le mascherine, anche la Campania ci sta pensando

L’utilizzo della mascherina per coprirsi naso e bocca potrebbe diventare obbligatorio un po’ in tutte le regioni. Dopo la Lombardia è toccato alla Toscana. Ma anche Piemonte e Campania stanno valutando l’opportunità di adottare misure simili – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – seppure solo in determinati luoghi. Una soluzione, ad esempio, già adottata in Friuli Venezia Giulia e Valle D’Aosta, regioni in cui vige l’imposizione di coprirsi naso e bocca, anche con una sciarpa, negli esercizi commerciali. Nel frattempo Palazzo Chigi attende.per prendere una decisione univoca su tutto il territorio nazionale.iderasse la misura ut

VITA VISSUTA Ti ho scoperto mascherina

