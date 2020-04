Nuove esigenze negli acquisti: un questionario per i consumatori salernitani

Stampa

La ripartenza, dopo il lockdown per la pandemia, inevitabilmente muterà le abitudini di acquisto anche dei salernitani. E per cercare di intercettare le nuove esigenze – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – è nata l’indagine «The Consumer after Covid-19» della fondazione Saccone, realizzata in collaborazione con Confcommercio Campania e Federalberghi Salerno. Si tratterà di una sorta di questionario destinato ai consumatori che consentirà agli operatori, una volta raccolti, analizzati ed elaborati i dati, di intercettare e provare a soddisfare le nuove richieste dell’utenza.