Operativa la nuova sede del consorzio sociale valle dell’Irno

E’ operativa da oggi la nuova sede del Consorzio Sociale “Valle dell’Irno” negli innovativi spazi in via Aldo Moro a Baronissi.Questa mattina i sindaci dell’Ambito , accompagnati dal direttore generale De Blasio, hanno visitato la struttura che permetterà al Consorzio di rispondere al meglio alle esigenze degli utenti.

E’ un edificio all’avanguardia, moderno, innovativo e funzionale, con soluzioni architettoniche originali ed ecosostenibili. Progettata dall’ architetto Manzo e dall’ingegnere Rago, la struttura è stata realizzata in cemento armato, con copertura in acciaio e rivestimenti in finto legno in pannelli di lana di roccia.

Trecento metri quadrati, con vetrate, perfettamente inserite nel contesto, ai piedi del convento trecentesco.

Il Consorzio Sociale Valle dell’Irno – Baronissi ha la presidenza del CDA – si conferma dunque all’avanguardia nei servizi sociali della Campania, con una nuova sede più ampia, un front office ancora più efficiente, con uffici più fruibili, semplici.

E’ il segno di un passo in avanti verso il miglioramento e l’integrazione dei servizi sociali

I nuovi uffici consentiranno di rispondere alle esigenze di tante famiglie su un territorio molto vasto a dalle articolate esigenze;​ rappresenta la prima porta di accesso ai servizi sociali comunali e a quelli socio-sanitari e danno la possibilità, a coloro che vi si rivolgono, di accedere ai servizi e alle prestazioni rivolte alla cittadinanza.

Nella nuova sede​ vi è la disponibilità di spazi ampi che miglioreranno sensibilmente l’accessibilità per i cittadini e la vivibilità per chi vi lavora. Un investimento importante per il Comune di Baronissi, sempre più città dei servizi.