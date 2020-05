De Luca: «Negozi aperti dalle 7 alle 23. Ristoranti solo da giovedì 21»

Stampa

In Campania attività commerciali aperte dalle 7 alle 23, a discrezione degli esercenti. Lo ha annunciato il governatore, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì nel corso della quale ha il punto sull’emergenza Covid-19. “Le attività commerciali possono aprire tutte, con orari che vanno dalle 7 di mattina alle 23 di sera. Abbiamo già deciso di avere orari dilatati al massimo – ha spiegato il presidente della Regione – Si può aprire nei festivi, quando si vuole e chi vuole“. Queste novità riguarderanno barbieri, parrucchieri e centri estetici per i quali si decide “sulla base delle indicazioni nazionali”. Dalla prossima settimana, inoltre, in Campania ci sarà il via libera anche per il tennis, le gare di ippica senza pubblico, motociclismo e golf. Novità anche per le spiagge. “Avremo incontri nei prossimi giorni – ha spiegato De Luca – Sulle coste della penisola sorrentina e amaltana non si può consentire di avere ombrelloni a distanze di cinque metri, non è la fascia costiera dell’Emilia Romagna o del Veneto. Stiamo studiando, quindi, delle misure che consentano una ripresa ragionevole in sicurezza, ma anche con una redditività economica degli operatori“. Via libera anche per le seconde case, purchè si trovino in Campania, e alle visite nelle location per matrimoni